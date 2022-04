Alko täyttää 90 vuotta: Tämä oli ensimmäisten myymälöiden ainoa alkoholiton tuote

Myyjä ei aikoinaan saanut esitellä asiakkaille juomia

– Vaikka maailma on 90 vuodessa muuttunut, on tehtävämme edelleen sama. Vastuullinen alkoholinmyynti on ollut lähtökohtanamme alusta alkaen ja sitä se on edelleen. Alkoholi ei ole mikä tahansa hyödyke, eikä tehtävänämme ole myydä mahdollisimman paljon alkoholia, Laitinen sanoo.