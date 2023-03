Suomalaiset loistivat maailmancup-ladulla – huippupäivän arvoa nostaa erityinen yksityiskohta: "Antaa isojakin lupauksia"

Hiihtokalenteri on ollut vuodenvaihteen molemmin puolin täynnä. Planican MM-kisat päättyivät hiljattain. Niskaselle perinteinen hiihtotapa osui nyt oivalla tavalla nappiin.

– Päivän virettä on aina vaikea ennakoida. Perinteisessä on se hyvä puoli, että kun se ei ole niin lihaspuolen hommia, vaan ennemminkin puhdasta fysiikkaa, niin se on yleensä vakiintuneempaa väsyneenäkin, Isometsä avaa.