Rescuekoirien kodinvaihtajien määrä nousussa – näin yhdistyksissä pyritään suitsimaan ilmiötä

– Syitä palautuksille on todella paljon, mutta kärkipäässä on elämänmuutokset ja sellaiset tapahtumat, joita ei voi elämässä ennakoida. Jonkin verran tapahtuu myös omien resurssien yliarviointia, sanoo Rescueyhdistys Kulkureiden toiminnanjohtaja Salla Honkapää.

Myös Viipurin koirissa ilmiö on tuttu, mutta kodinvaihtajien määrä on saatu laskuun.

– Me tunnemme koirat todella hyvin. Suurin osa koirista on Suomessa ensin sijaishoidossa, jolloin me nähdään, minkälainen koira on kotioloissa. Osaamme tällöin arvioida paremmin, minkälaiseen kotiin koira sopii, sanoo Viipurin koirien toiminnanjohtaja Aino Airas.