Koirien vakuutusmaksuissa voi olla jopa satojen eurojen eroja – mitkä rodut kuuluvat kalliiden vakuutettavien joukkoon?

– Tanskandoggi on sellainen rotu, jolla on useampia perinnöllisiä sairauksia, jotka me tiedämme. Sen lisäksi tanskandogeilla on ison kokonsa ja rintakehänsä leveyden puolesta tällainen vaiva kuin vatsalaukun kiertymä, joka koskee myös muita isoja jättirotuja, Elomaa sanoo.