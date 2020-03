Kaksi uutta koronavirustartuntaa Suomessa – toinen kouluikäinen lapsi

Tartunnan ovat saaneet eläkeikäinen mies ja kouluikäinen lapsi. He kuuluvat perjantaina varmistetun koronavirustartunnan saaneen henkilön lähipiiriin.

Husin mukaan kumpikin tartunnan saanut on palannut näytteenoton jälkeen kotiin ja he voivat hyvin. Potilaat on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona.