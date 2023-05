Suomalaisasiantuntija Belgorodin hyökkäyksestä: "Hyökkääjänä olivat suoraan Ukrainan armeijan alaisuudessa toimivat osastot"

Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi).

"Venäjälle ne toimivat itsenäisinä yksiköinä"

"Odotamme vain marssijärjestystä ja tarkempaa suuntaa, johon lähdemme. On se sitten Bahmut, Soledar tai mitä tahansa" – Ukrainalaissotilaat sanovat olevansa valmiita vastahyökkäykseen. Juttu on julkaistu huhtikuussa.

Vastahyökkäystä valmisteleva operaatio?

Kastehelmen mukaan Belgorodin tapahtumissa on "todennäköisesti" kyse vastahyökkäystä valmistelevasta operaatioista. Kyse on myös informaatio-operaatiosta, Kastehelmi lisää.

Amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Venäjän rajan yli tunkeutumisen "luonne on epäselvä".