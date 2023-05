Ukrainan panssarit murskaavat venäläisjoukkoja nyt juoksuhautoihin – "Ei ole panssarintorjuntaa joka poteroon"

Ukraina on viimeisen kymmenen päivän aikana tehnyt sarjan vastahyökkäyksiä Bahmutin ympäristössä. Ukrainan armeijan levittämissä hyökkäysvideoissa panssarivaunuja on käytetty samalla tavalla kuin videoissa, joita Ukraina julkaisi alkuvuodenkin aikana .

"Viime kesänä kuului ihan vastaavaa"

Venäjän Wagner-palkkasotilasryhmä on toistuvasti valittanut Bahmutin rintaman venäläissivustojen olevan heikot. Tähän päätelmään on päätynyt myös esimerkiksi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).