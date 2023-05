NY Times: Belgorodiin hyökänneet joukot käyttivät yhdysvaltalaisia ajoneuvoja

NYT on tullut tähän päätelmään läpikäymänsä kuva- ja videomateriaalin perusteella.

Ajoneuvot kehitettiin Yhdysvaltain armeijan käyttöön Afganistaniin ja Irakiin. Ajoneuvon avainominaisuus on niiden kyky suojella kuljettamaansa jalkaväkeä miinoilta ja tienvarsipommeilta.

Yhdysvallat on lahjoittanut Ukrainalle "useita satoja" MRAP-ajoneuvoja, kirjoittaa NYT. Lukuisat valtiot ovat ostaneet ajoneuvoja Yhdysvalloilta, mutta vain Yhdysvaltojen tiedetään lahjoittaneen niitä Ukrainalle.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottaja Matthew Millerin mukaan hän on nähnyt sosiaalisessa mediassa esitetyt väitteet, joiden mukaan ajoneuvoja käytettiin Belgorodin hyökkäyksissä.

Venäläiset partisaanit lähettivät viestin Vladimir Putinille: "On aika laittaa loppu diktatuurille".

"Se on Ukrainan operaatio"

Ukraina on väittänyt, ettei se ole vastuussa hyökkäyksestä.

Ulkopoliittisen instituution Venäjä-tutkija Jyri Lavikaisen mukaan on "sataprosenttisen selvää", että Belgorodiin hyökänneiden ryhmien aseet ja muu tuki tulevat Ukrainan asevoimilta, joiden riveissä venäläiset ovat jo aiemmin taistelleet. Ukraina antaa siis Venäjän maistaa nyt vuosien tauon jälkeen omaa lääkettään.

– Ei sillä ole niin väliä, ovatko he (Belgorodiin hyökänneet) Venäjän kansalaisia vai eivät, se on Ukrainan operaatio. Kun ukrainalaiset tämän kieltävät samanlaisilla sanankäänteillä, niin se on silmänisku muille ja suoraan sanottuna vittuilua Venäjälle, Lavikainen sanoo.