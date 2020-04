Suomalais-kiinalainen Wendi kertoo, miten rasistinen koronakuittailu satuttaa – "Sukulaiseni eivät syö iltapalaksi koiraa ja lepakkoa"

– Milloin teette teidän koirasta keittoa?

Tämän tyyppisiä vitsejä nuori nainen on tottunut kuulemaan koko ikänsä, vaikka on syntynyt Suomessa. Kivistö kertoo, että hänen koiransa on perheenjäsen ja vitsit tuntuvat loukkaavilta, vaikkei niitä välttämättä pahalla tarkotettaisi.

Hänen äitinsä on kiinalainen, joten Kivistön ulkonäössä on aasialaisia piirteitä.

– Olen törmännyt läpi elämäni aasialaisiin piirteisiini kohdistuviin kommentteihin "viirusilmistä" ja lyhyydestä. Kaduilla on usein huudeltu perään.

Koronakriisi on Kivistön mukaan pahentanut asenteita kiinalaisia kohtaan entisestään. Koronakriisin aikana halutaan etsiä syyllistä, ja Kiina on helppo kohde, koska sieltä virus on lähtöisin ja valtio toimi aluksi hyvin kyseenalaisella tavalla, kun viranomaiset pimittivät uuteen koronavirustautiin liittyviä tietoja.

–Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki miljoonat kiinalaiset olisivat syyllisiä koronaepidemian leviämiseen, Kivistö painottaa.

”Voimaton olo”

Kun Kiinasta Suomeen tilatut hengityssuojaimet osoittautuivat vastikään sopimattomiksi sairaalakäyttöön, Kivistö on törmännyt "No mitä nyt voisi kiinalaisilta odottaa" ja "Made in China, en yllättynyt" -tyyppisiin kommentteihin.

– Olen käyttänyt Twitteriä useamman vuoden, mutta nyt turhautti niin paljon, että päätin kirjoittaa sinne ensimmäisen tviittini. Koronakriisin aikana on tullut niin voimaton olo.

Kivistön mielestä kiinalaisten kokemasta rasismista koronaviruksen valossa on tärkeää puhua. Hänen kiinalainen äitinsä on asunut Suomessa parikymmentä vuotta, ja nyt Kivistö on huolissaan siitä, miten hänen äitiinsä suhtaudutaan työpaikallaan tai vaikkapa kaupassa.

– Ihmiset eivät välttämättä tiedä hirveästi kiinalaisesta kulttuurista ja monen suomalaisen käsitykset ovat jumittuneet 1990-luvulle. Kiinalaiset sukulaiseni eivät syö iltapalaksi koiraa ja lepakkoa eikä kaikki Kiinassa tehty tavara ole huonolaatuista, Kivistö sanoo.

Hän on kiitollinen siitä, että on pysynyt perheineen terveenä. Myös hänen Kiinassa asuvat sukulaisensa äidin puolelta ovat olleet terveinä ja välttyneet koronalta.

Kivistö käy lukiota etänä ja hänen vanhempansa ovat kotona etätöissä. Hän toivoo, että kiinalaisten syyttäminen ja välttely loppuisivat.