Suomalainen Janita Heiskanen on tällä hetkellä Jamaikalla lomalla, johon tuhoisaksi kuvailtu Melissa-hirmumyrsky on juuri rantautumassa.

Karibianmerellä riehuva hurrikaani Melissa on vahvistunut voimakkaimpaan viitoskategoriaan.

Heiskanen on tällä hetkellä yhdessä jamaikalaisen kumppaninsa kanssa Ocho Riosin kaupungissa, joka sijaitsee Jamaikan pohjoisrannikolla.

Varhain tiistaiaamuna paikallista aikaa Heiskanen kuvailee tunnelmia paikan päältä vielä toistaiseksi rauhallisiksi.

– Tuulee tosi paljon, ja yöllä heräsimme pari kertaa siihen, kuinka ikkuna rätisi paljon ja mietimme, pitääkö mennä vessaan turvaan, Heiskanen kuvailee.

Vielä pari päivää sitten sääkartoilla näkyi, että Melissa-hirmumyrsky ylittäisi juuri Jamaikan saaren pohjoisrannikon.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että myrsky on pikkuhiljaa siirtynyt länteen päin, mutta se saattaa heittää takaisin meidän suuntaan, Heiskanen sanoo.

1:25