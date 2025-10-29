Melissa-hurrikaani runteli pahoin Karibianmeren saarivaltiota Jamaikaa tiistai-iltana Suomen aikaa.
Suomalainen Janita Heiskanen on parhaillaan lomalla Ocho Riosin kaupungissa Jamaikan pohjoisrannikolla.
Heiskanen kuvaili yön jälkeisiä tunnelmia MTV Uutisille keskiviikkoaamuna paikallista aikaa. Suomessa oli tuolloin jo iltapäivä.
– Tunnelma on rauhallinen. Ollaan hotellilla turvassa ja hotelli oli sen verran hyvin rakennettu, että oli todella hyvä turvapaikka.
Hotellissa olleen Heiskasen onnistui yön aikana hakea myös ruokaa.
– Matka neljännestä kerroksesta oli aika mielenkiintoinen. Tuuli oli aikamoinen, että enemmän piti varoa ettei mikään lennä päähän, kertoo Heiskanen ääniviestein.
Heiskanen asetteli sängyn ikkunan eteen suojaksi.
– Ikkuna särisi siihen tahtiin, että en olisi tuntenut oloani turvalliseksi, ellei sen edessä olisi ollut mitään.