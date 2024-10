Suomalainen Maarit sinnitteli läpi hurrikaanin Floridan-kodissaan: "Kaikkien puhelimet alkoivat huutaa"

– On varauduttu, että ollaan muutama päivä sisätiloissa. On vettä ja syötävää. Autossa on tankki täynnä ja valmius lähteä, Merla kertoi.

Tiedottamisesta pisteitä viranomaisille

– Me olemme saaneet tiedotteita ihan puhelimeen, sitten on tullut vaaratiedotteita ja monena päivänä ennen myrskyä tuli viestejä kaikille asunnoin omistajille. Sitten on tullut iso lista hälytyspuhelinnumeroita, joita on talletettu, jos vaikka tulisi tulipalo.