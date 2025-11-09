Filippiinejä lähestyvä trooppinen myrsky yltyi sunnuntaina supertaifuuniksi.
Maan viranomaisten mukaan yli miljoona ihmistä on evakuoitu lähestyvän supertaifuunin tieltä.
Filippiineillä tiedotettiin varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaan, että saaristovaltiota kohti suuntaava trooppinen Fung-wong-myrsky oli yltynyt supertaifuuniksi.
Yksi ihminen on jo kuollut tulvavesien noustua myrskyissä ennen taifuunin rantautumista täydellä voimalla. Ensimmäiseksi kuolonuhriksi laskettu henkilö oli 64-vuotias nainen, joka kuoli yritettyään lähteä kodistaan ennen taifuunin rantautumista.
Alkuviikosta maassa tuhoa kylvänyt edellinen Kalmaegi-taifuuni johti noin 200 ihmisen kuolemaan Filippiineillä.