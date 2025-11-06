Taifuunin pelätään pahentavan tulvien aiheuttamia vahinkoja.
Taifuuni Kalmaegi on osunut maihin Vietnamin jo ennestään myrskyn riepottelemalle rannikolle. Voimakkaimmat tuulet ovat ympäristöministeriön lausunnon mukaan puhaltaneet yli 40 metriä sekunnissa, puuskissa tätäkin kovemmin.
Viime viikon rankkasateiden aiheuttamien tulvien seurauksena Vietnamissa kuoli yli 40 ihmistä. Taifuunin pelätään pahentavan tulvan synnyttämiä vahinkoja entisestään.
Ennalta Kalmaegin ennustettiin tuovan tullessaan jopa kahdeksanmetrisiä aaltoja ja voimakkaita myrskyvuoksia. Viranomaiset ovat määränneet tuhansia ihmisiä evakuoitumaan rannikkoalueilta.
Vietnamissa tai sen rannikolla on tavanomaisesti noin kymmenen taifuunia tai trooppista myrskyä vuodessa. Taifuuni Kalmaegi on kuitenkin kuluvana vuonna jo kolmastoista.
Filippiineillä ihmisiä edelleen kateissa
Aiemmin Kalmaegi aiheutti tuhoa Filippiineillä, jossa yli 140 ihmisen tiedetään kuolleen myrskyn vuoksi. Luku käy ilmi uutistoimisto AFP:n yhteen laskemista viranomaisten luvuista torstaina.
Filippiinien kansallinen väestönsuojeluviranomainen on vahvistanut 114 ihmisen kuoleman, mutta lukemaan ei ole laskettu mukaan 28 kuolonuhria, joista Cebun provinssin viranomaiset ovat kertoneet.