Maarit ottaa Miltonin vastaan Floridan-kodissaan, vaikka alakerros voi jäädä tulvan alle: "Hyvällä tuurilla se on vain iso myrsky"

– Täällä Naplesissa ei ole annettu evakuointikehotuksia, paitsi asuntoautoissa asuville, Merla selventää MTV Uutisille.

Naples sijaitsee Floridan eteläosissa länsirannikolla. Sieltä jo noin 50 kilometrin päässä pohjoiseen on Fort Myers, josta asukkaat on määrätty evakkoon. Osa on itse asiassa paennut Miltonia Floridan eteläosiin.

– On varauduttu, että ollaan muutama päivä sisätiloissa. On vettä ja syötävää. Tämä on 25 vuotta vanha taloyhtiö ja kestänyt monet myrskyt. Mutta kuinka kauan täällä on kiva olla ilman sähköä, on sitten toinen juttu, Merla kertoo.

Miltonin tuulenpuuskat ovat yltyneet jopa 70 metrin sekuntilukemiin. Merla on kuitenkin enemmän huolissaan siitä, kuinka korkealle merivesi myrskyssä nousee. Heidän loma-asuntonsa sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä rannasta, mutta tulvavesi voi saavuttaa heidätkin.

– Taloyhtiö on kaksikerroksinen, ja pihamme keskellä on lampi. Se on nyt metrin päässä alakerroksista, joten paljon sen ei tarvitse nousta.

Yläkerroksissa tulvavaara on pienempi.

– Mutta otetaan parvekkeelta kalusteet pois, ne on vaarallisia, kaikki irtotavara täytyy olla pois.

Merla yltyy suorastaan ylistämään paikallisviranomaisten toimintaa ja viestintää.

– Kodinomistajille on tullut viranomaisilta tiedotteita, miten valmistautua ja numerot eri viranomaisille, mihin soittaa jos esimerkiksi tulvii. Täällä asuville tämä on tuttua, mitä tehdä kolme päivää ennen myrskyä, mitä 24 tuntia ennen ja ettei myrskyn jälkeen juoda vettä hanasta.

Myrsky voi vielä muuttaa suuntaa, ja Merlatkin ovat valmiita lähtemään, jos käsky käy.

– Autossa on tankki täynnä ja valmius lähteä. Jos myrskyn silmä osuu lähelle, sitten on huonompaa odotettavissa. Jos oikein hyvä tuuri on, se on vain iso myrsky.

Merloilla on seuranaan muassa ystäväpariskunta Suomesta. Heidän piti jo palata Suomeen, mutta lennot peruttiin.

"Jos aiotte jäädä jollekin evakuointialueista, tulette kuolemaan".

Aika alkoi keskiviikkona käydä vähiin niiltä Floridan asukkailta, jotka eivät vielä olleet lähteneet pakoon hirmumyrsky Miltonin lähestyessä osavaltiota. Vaikka Milton heikkenikin korkeimman viitosluokan myrskystä nelosluokkaan, myrskyn voima säilyi edelleen tappavana.

Asiaa pahensi se, ettei Florida ole vielä kunnolla toipunut edellisestä hirmumyrskystä, Helenestä, joka tappoi Floridassa ja muissa osavaltiossa yhteensä ainakin 230 ihmistä ja aiheutti suuria aineellisia vahinkoja.

Helene oli pahin Yhdysvaltojen mantereelle iskenyt luonnonkatastrofi sitten vuoden 2005 Katrina-myrskyn.

– Edellisellä kerralla vesi nousi vyötäisilleni saakka. Tällä kertaa otan perheeni ja lähden, vakuutti pastori Emmanuel Parks, 36.

Erittäin vaarallisesta myrskystä huolimatta kaikki osavaltion asukkaat Maarit Merlan tavoin eivät olleet nytkään lähdössä pakoon. John Gomez, 75, oli päinvastoin saapunut paikalle Chicagosta pelastaakseen Floridan asuntonsa.

– On hyvä olla täällä siltä varalta, että jotain tapahtuu, Gomez perusteli.

Tampan kaupungin pormestarin Jane Castorin viesti paikalle jääville oli yönsynkkä.

– Jos aiotte jäädä jollekin evakuointialueista, tulette kuolemaan, pormestari viestitti CNN-uutiskanavalla.

Lentoyhtiöt olivat lisänneet lentojaan Floridasta sisämaahan. Maantiet olivat monin paikoin täysin tukossa ihmisten pyrkiessä pois myrskyn tieltä. Monilta pääteiden huoltoasemilta polttoaine oli myyty loppuun.

Milton oli keskiviikkona aamupäivällä paikallista aikaa merellä vajaan 400 kilometrin päässä Tampan kaupungista. Voimakkaimmillaan sen myrskytuulet ärjyivät lähes 74 metrin sekuntinopeudella.

Miltonin odotettiin saapuvan Floridan rannikolle keskiviikkona illalla paikallista aikaa.

Trump tekee myrskyillä politiikkaa

Myrskyistä on tullut myös politiikan pelinappula. Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on toistuvasti arvostellut presidentti Joe Bidenia ja demokraattien presidenttiehdokasta, varapresidentti Kamala Harrisia siitä, että hallinto on hoitanut myrskyihin varautumisen ja tuhoihin vastaamisen surkeasti.

Innokkaimmat salaliittoteoreetikot ovat jopa antaneet ymmärtää, että demokraattihallinto olisi onnistunut jotenkin säätelemään säitä.

– Ihmiset eivät voi luoda tai säädellä hirmumyrskyjä. Jokaisen joka luulee, että näin voidaan tehdä, kannattaa mennä tutkituttamaan päänsä, älähti floridalainen republikaanien kongressiedustaja Carlos Gimenez tiedotteessaan.

Bidenin mukaan Trumpin yritykset politisoida myrskytuhot ovat "epäamerikkalaisia". Harris puolestaan ihmetteli entisen presidentin empatian puutetta.

– Eikö muiden ihmisten kärsimys liikuta sinua, Harris kyseli.