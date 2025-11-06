Uhriluku nousi aiemmasta arviosta.
Filippiineillä yli 140 ihmistä on kuollut alueella tuhoa kylväneen taifuuni Kalmaegin vuoksi, käy ilmi uutistoimisto AFP:n yhteen laskemista viranomaisten luvuista torstaina.
Filippiinien kansallinen väestönsuojeluviranomainen on vahvistanut 114 ihmisen kuoleman, mutta lukemaan ei ole laskettu mukaan 28 kuolonuhria, joista Cebun provinssin viranomaiset ovat kertoneet.
Uhriluku nousi aiemmasta arviosta. Keskiviikkona yli sadan ihmisen kerrottiin kuolleen taifuunin aiheuttamien rankkasateiden ja tulvien vuoksi. Yli sata ihmistä on edelleen kateissa taifuunin jäljiltä.
Filippiineille iskee vuosittain keskimäärin 20 myrskyä ja taifuunia. Ilmastonmuutoksen vuoksi myrskyt ovat nykyisin aiempaa voimakkaampia.
Kalmaegi on matkalla kohti Vietnamia, jossa ainakin 40 ihmistä kuoli viime viikon rankkasateiden aiheuttamien tulvien seurauksena.
Filippiineille iskee vuosittain keskimäärin 20 myrskyä ja taifuunia.AFP / Lehtikuva