Jari "Bull" Mentulan menestyssuojatti lietsoi yleisöä – Bull murjaisi muille suorasukaisen kommentin

Eemeli Aartola, 21, urakoi, menestyi ja erottui yleisön lietsomisella Vantaan Fitness Classicissa. Jari Mentulan suojatti on lyhyessä ajassa kasvattanut lihasmassaansa roimasti, ja "Bullilla" oli rapeaa sanottavaa.

Peräti neljässä eri kilpailussa Vantaan Fitness Classicissa viikonloppuna uurastanut Eemeli Aartola erottautui kilpailijajoukosta. Bull's All Outin ja Tampereen 21-vuotias edustaja viuhtoi moneen otteeseen käsiään yleisöä mukaan kannustaen ja huudahteli "come on".

– Haluan tuoda sitä esille, että kaikki saavat olla sellaisia kuin tykkäävät olla – tuo omaa persoonaa täysillä esille. Jos sinulla on esimerkiksi lavalla sellainen fiilis, että "come on, minä olen täällä", näytä, että olet siellä ja nauti siitä. Ne, jotka tykkäävät, ne tykkäävät, ja ne, jotka eivät tykkää, eivät tykkää, Aartola kertoi.

Hän on aiemmin tehnyt rap-musiikkiakin EloMaker-nimellä, ja esiintyminen on nuorelle miehelle selkeästi luontevaa. Moni sai ekstraviihdykettä Vantaalla, kun Aartola tarjosi lavalla lisäänsä peruspaketin kylkeen.

– En tee sitä yleisön ja tuomareiden takia. Minä itse nautin olla tuolla ja fiilistelen sitä, koska minun mielestäni fiilis on siinä tärkein.

"Silloin on jotain vialla"

Eemeli Aartola (toinen vasemmalta) voitti lauantaina juniorien Suomen mestaruuden klassisessa kehonrakennuksessa.Tuomas Hämäläinen

Ujoksi ja kädenlämpöiseksi ei jäänyt kovakuntoisen fitnessurheilijan menestyskään. Aartola voitti lauantaina klassisessa kehonrakennuksessa 21–23-vuotiaiden juniorien Suomen mestaruuden ja vei myös juniori-ikäluokkien välisen kokonaiskilpailun. Klassisen fysiikan 21–23-vuotiaiden juniorien SM-kisassa hän sijoittui toiseksi. Samaan kilpailupäivään mahtui myös klassisen kehonrakennuksen yleisen sarjan kilpailu, josta tilille tuli neljäs sija.

Aartolan urakka huipentui sunnuntaina klassisen fysiikan yleisen sarjan otatukseen, jossa hän ylsi pronssille. Aartola pokkasi samalla siitäkin mittelöstä juniorikisojen lisäksi osallistumisoikeuden Espanjan Santa Susannassa käytäviin EM-kisoihin.

Aartola iloitsi pystyessään lyömään sunnuntaina vielä puita uuniin. Lauantaina hän oli urakoidessaan jo "aika loppu".

– Silloin tuli vielä classic physiquessa väärä vaparibiisi, niin jouduin heittämään vaparin ihan lonkalta freestylena. Nyt pääsin esittämään oikean vaparibiisini, ja suoritukseen olen tosi tyytyväinen.

Aartolaa yllätti, että hän päihitti klassisessa fysiikassa kovia kilpakumppaneita.

– Yksi tyyppi oli oikeasti hyvässä kunnossa ja puntarilla 11 kiloa isompi, mutta hän jäi taakse, Aartola pui haluamatta mainita kyseistä kisaajaa nimeltä.

– Olen ylpeä itsestäni. Mutta vaikka olin tässä kolmonen, ei tule fiilistä, että nyt tämä on tässä, vaan haluan sen ykkösen vielä.

Aartolaa valmentava kehonrakennuslegenda Jari "Bull" Mentula tarjosi omat höystöksensä suoraan tyyliinsä.

– Eemelin kunto oli sunnuntaina ja lauantaina varmasti ihan sarjojen eliittiä, parhaimmistoa. Uskallan sanoa, että oli jopa paras erottuvuudeltaan ja terävyydeltään. Lihasmassasta en sano mitään – hän on nuori poika. Hän kilpaili yleisessä sarjassa, ja jos siellä eivät varsinaiset kaverit pysty tuomaan isompaa lihasmassaa kuin hän, silloin on jotain vialla.

Eeemeli Aartola (keskellä) menestyi myös klassisen fysiikan yleisen sarjan kilpailussa.Tuomas Hämäläinen

Kunnolla lisää lihasta

Vartijana ja personal trainerina työskentelevä sekä myös poseerausohjauksia tekevä Aartola oli kisannut fitnessissä edellisen kerran puolitoista vuotta aiemmin. Hän kokee nyt itsensä onnellisemmaksikin – perusasiat perhettä, kumppania ja unta myöten ovat kohdillaan: "Kaikki, mitä elämään kuuluu, on paremmin."

Ja Aartola kehittynyt fyysisestikin merkittävästi.

– Olisikohan nyt ollut 6,5–7 kiloa enemmän painoa kuin puolitoista vuotta sitten ja kireystaso on eri luokkaa, niin tällaisen tyhmemmänkin ihmisen matematiikalla voi laskea, että lähelle 10 kiloa on tullut lihasmassaa, Mentula sanoi.

Ikää Aartolalla on vielä lajiin vähäisesti.

– Eivät treenivuodet ole vielä alkaneetkaan hänellä. Tasaisuus on hyvä. Puutteitahan nyt on koko miehessä. Lihasmassaa tarvitaan joka puolelle. Pitkä mies, pitkät raajat, lihaa tarvitaan. Hän on kuitenkin osoittanut, että hän pystyy sen tekemään. Pitää vain jatkaa. Tämä ei ole sprinttiä, tämä on maratonia, Mentula palasteli.

Eemeli Aartola (oikealla) otti tilansa edestä, kun kilpailijoilla tuli ahdasta. "Olen käynyt poseerausohjauksissa ja siitä on tuomareilta tullut ohje. Jos lavalla ei ole tilaa ja kyynärpäät kolhivat, pitää näyttää tuomareille, että tilaa ei ole. En ala nöyristelemään ja jäämään taakse. Tämä on ohje, jota annan myös poseerausasiakkailleni."Tuomas Hämäläinen

"Kaikki elementit"

Aartola ja Mentula näkevät toisiaan usein kuntosalillakin, sillä kaksikko treenaa yhdessä samassa porukassa vähintään viikoittain ja välillä myös useamman kerran viikossa.

– Meillä synkkaa ihmisinä tosi hyvin. Jari on tosi hyvä valmentaja ja ihminen, tosi hyväsydäminen, pystyy kertomaan mitä vain. Häneltä saa tarkat ohjeet. Vastataan, kun kysytään. Olen saanut kaiken, mitä olen itse halunnut, Aartola hehkutti.

Nuoren miehen räiskyvä lavapreesens ei ole ihmetyttänyt lainkaan Bullia: se vastaa hänen mukaansa sitä, mitä näkyy salilla.

– Eemeli latautuu tosi kovaa. Treeneihin ladataan ja otetaan henkistä kapasiteettia mukaan, kuten tuonnekin. Takana on potkua, kun hän menee.

– Hänellä on kaikki elementit tehdä asioita kovaa ja kovalla tasolla.

Klassisen fysiikan yleisen sarjan voitti Joonas Kolehmainen (keskellä), joka vei nimiinsä myös klassisen kehonrakennuksen kilpailun. Juho Kortesniemi (vas.) sijoittui klassisen fysiikan yleisessä sarjassa toiseksi ja Eemeli Aartola kolmanneksi.Tuomas Hämäläinen

Mentula povaa EM-menestystä

Aartola on suuntaamassa seuraavaksi viikonlopuksi Norjaan Norway Classic -kilpailuun, ja toukokuun vaihteessa odottavat Santa Susannan EM-kisat, joista Mentula povaa hyvää.

– Kyllä minä uskallan sanoa, että hän menestyy kaikissa kisoissa, joissa hän menee omaan kategoriaansa eli junioreihin. Yleisessä hän kiusaa muita.

Jari "Bull" Mentula valmentaa Eemeli Aartolaa.

Aartola on aiemmin osallistunut arvokisoihin juuri Santa Susannassa MM-kilpailuissa 2023. Tuolloin hän sijoittui klassisessa fysiikassa 16–20-vuotiaiden ikäluokassa viidenneksi.