Suomalainen Alex, 24, valittiin supertähti J Balvinin tanssijaksi Coachella-jättifestareille – näin kaikki tapahtui

Suomalainen tanssija ja tanssinopettaja Alex Komulainen , 24, valittiin kolumbialaisen supertähden J Balvinin taustatanssijaksi Coachella-jättifestivaaleille, joita vietetään kahtena peräkkäisenä viikonloppuna huhtikuun 12.–14. ja 19.–21. päivinä. Billboard on listannut J Balvinin yhdeksi maailman parhaimmista latinoartisteista, ja Coachellaa pidetään puolestaan yhtenä maailman suosituimmista musiikkifestivaaleista, ja sillä on vuosittain satoja tuhansia kävijöitä.

– Tammikuussa oli tullut avoin linkki, jossa oli ohjeet, millaisia tanssivideoita J Balvinin tiimi halusi. He hakivat tanssijoita kiertueelle ja Coachellaan. Silloin oli neljä päivää aikaa lähettää videoita, ja ajattelin, että nooh, katsotaan laitanko, Komulainen kertoo MTV Uutisille.

/All Over Press

– Sitten tietysti tietää, että kun on tällaisia avoimia hakuja, niin kaikki hakevat sinne, joten kilpailu on kovaa. He voivat helposti saada tuhansia hakemuksia. Ei sitä sitten edes jotenkin ajatellut. Lähetin videoni ja unohdin koko homman, hän jatkaa.