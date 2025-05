Suomalainen Ari on monen maan euroviisuesityksen takana – paljastaa Erika Vikmanin keksineen esityksensä huipennuksen

Euroviisuesityksille tyypillistä on koreat puitteet, mutta Levelä pyrkii löytämään kulman, jolla erotutaan muista.

Suomalaista kädenjälkeä näkee tänä vuonna useassa euroviisuesityksessä. Visuaalinen suunnittelija Ari Levelä on ollut tekemässä paitsi Suomen omaa esitystä myös Kyproksen ja Itävallan show'ta.

Euroviisuesityksille on tyypillistä, että puitteet ovat koreat. On isot videonäytöt, paljon lamppuja ja runsasta väriloistoa.

– Euroviisuesityksissä käytetään lavan antimia, valoja, screenejä ja pyroja, kernaasti. Joskus jopa omaan makuun liiankin innokkaasti. Vaarana on, että fokus itse esiintyvästä artistista herpaantuu, Levelä sanoo.

Hänen tiimiensä kaikkiin kolmeen esitykseen on koetettu löytää kulma, jolla pyritään erottumaan muista. Esitykset on pyritty tekemään myös keskenään erilaisiksi.

Ainakin Suomi ja Itävalta ovat viisujen ennakkosuosikkeja. Onko se luonut paineita?

– Mehän ollaan paineessa parhaita! Hallissa on ollut vähän viileä, mutta silti välillä on meinannut hikoiluttaa, Levelä sanoo.

Levelä on toiminut Uuden musiikin kilpailun (UMK) visuaalisena johtajana 6. kertaa ja Euroviisuissa Suomen tiimissä 5. kertaa, koska vuoden 2020 viisut peruttiin koronaepidemian vuoksi. Hänellä itsellään on graafikkotausta, mutta mies siirtyi tekemään päätyökseen konserttien ja tv-ohjelmien visuaalista suunnittelua reilut kymmenen vuotta sitten.

Kappale kaiken takana

Levelä kertoo, että euroviisuesitysten suunnittelu lähtee tunteesta, sanoituksesta sekä tietysti melodiasta.

– Viisuesitystä lähdetään rakentamaan ihan konseptitasolta, Levelä sanoo.

Kivijalaksi seuloutuu yksi ydinidea, joka ohjaa esitystä monelta eri kantilta. Visuaalisuuden lisäksi muun muassa koreografia, pukusuunnittelu, lavastus ja monikameraohjaus voivat välillä tarkastella, lunastuuko ydinidea edelleen.

Levelän mukaan se, kuinka paljon artisti itse vaikuttaa esitykseen, on tapauskohtaista niin Euroviisuissa kuin muissakin tuotannoissa. Toiset haluavat ideoida mukana, kun taas toiset haluavat keskittyä enemmän omaan osaan ja luottaa muuhun tiimiin ympärillä. Joku saattaa sanoa suoraankin, ettei ole asiaan liittyvää osaamista.

– Suunnitteluvaiheessa kaikki inputti (panostus) on eduksi. Mitä enemmän on ideoita, sitä rikkaampi on pooli, mistä lähdetään ammentamaan työkaluja.

Levelä kertoo, että Suomen esityksen lopussa taivaisiin kohoavan jättimäisen mikrofonin muoto on Erika Vikmanin idea. Luonnos syntyi Uuden musiikin kilpailun yhden treenisession päätteeksi.

– Erika hahmotteli paperinpalalle mikrofonin ääriviivat ja tikku-Erikan siihen päälle ja sanoi, että tällainen sen tulee olla. Iso ja pyroa.

– Sanoin kiitos ja tuotin kuvasta lavasteen.

Levelän mukaan muilta osin esitys on pitkälti Suomen showtiimin käsialaa.

Kattoon kohoava mikrofoni oli Erika Vikmanin itsensä idea.

Esityksiä täsmätyönä Euroviisuihin

Eri maiden tiimien toimintatavoissa ei Levelän mukaan ole suuria eroja, joskin Suomen esitystä on valmisteluvaiheessa treenattu hieman enemmän kameroiden kanssa kuin Itävallan tai Kyproksen.

– Hyvä meininki kaikkialla, ei sillä tavalla ole suuria eroja. Me ihmiset olemme toki erilaisia, mikä luo omat mukavat vivahteensa jokaiseen tiimiin.

Oleellinen ero on kuitenkin siinä, että Suomen esitys on jo nähty UMK:ssa, joten sen kohdalla päätyö on siirtää se viisulavalle. Sitä vastoin Itävallalla tai Kyproksella ei ole UMK:n tyyppistä kansallista kisaa, vaan esitys tehdään täsmätyönä euroviisulavalle.

– Näitä esityksiä ei ole nähty millään lavalla aikaisemmin, harjoittelu on tapahtunut studioissa. Esimerkiksi Itävallan esitystä harjoiteltiin Suomessa monien kotimaisten artistienkin käyttämässä treenitilassa Vantaalla. Se oli logistisesti järkevintä, koska löysin Itävallan lavasteelle hyvän tekijän Suomesta. Myös Itävallan artisti JJ:n asu on suomalaisen Teemu Muurimäen suunnittelema.

Kyproksen esitystä on harjoiteltu Madridissa ja lavaste on teetetty Barcelonassa. Kyproksen esityksen tanssijat ovat espanjalaisia.

Levelä kertoo, että sekä Itävalta että Kypros luottavat esityksissään samaan luovaan tiimiin. Ari Levelä toimii tiimissä visuaalisena ohjaajana. Lisäksi tiimiin kuuluvat espanjalainen ohjaaja Sergio Jaen Sanchez sekä koreografit Borja Rueda Sanchez ja Lohi Rodriguez.