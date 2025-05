Erika Vikmanin taustalaulajat ovat katseilta piilossa euroviisuesityksen aikana: "Sen sisään me sitten mennään kykkimään"

Euroviisut ovat myös taustalaulajille työntäyteinen kisaviikko.

Euroviisujen hulina on kiihtyy kiihtymistään Sveitsin Baselissa ja torstaina käydään kisan toinen semifinaali, jonka myötä Erika Vikman pääsee tavoittelemaan finaalipaikkaa.

MTV Uutiset tapasi Baselissa Vikmanin taustalaulajat Jepa Lambertin, Teri Mantereen sekä Heini Ikosen. Kolmikko on jo päässyt treenaamaan yhdessä Vikmanin kanssa viisulavalle, ja toisen semifinaalin kenraaliharjoitukset koittavat keskiviikkona 14. toukokuuta.

Taustalaulajia ei esityksen aikana näe lainkaan, mutta heidät kyllä kuullaan. Heidän paikkansa on piilossa lavan takana.

– Meillä on raput, joihin meidät johdatetaan aina, että menkää sinne. Erika lähtee eri suuntaan. Siellä on semmoinen musta verhoneliö, ja sen sisään me sitten mennään kykkimään ja odottamaan seuraavia ohjeita, Mantere kertoo.

Neliönsä sisällä olevalta, kertomansa mukaan "erittäin suurelta ja kirkkaalta näytöltä", taustalaulajat seuraavat lavan tapahtumia. Lambertin mukaan kappale lähtee käyntiin hyvin nopeasti sen jälkeen, kun he ovat päässeet paikoilleen.

Baselissa ollessaan taustalaulajat kertaavat Vikmanin kisakappaletta Ich kommea aika ajoin ja pyytävät toisinaan myös päätähteä itseään laulamaan sitä kanssaan areenan ulkopuolellakin. Lisäksi suurena apuna ja tukena taustalaulajienkin kisamatkalla on vocal coach Aija Puurtinen.

– Häneltä myös pyydetään, että voiko hän kuunnella tämän ja tuon, sanoa meille palautetta, piiskata meitä. Halutaan suora palaute, koska no, olemme perfektionisteja siinä, että haluamme aina kehittää ja hioa, Lambert kertoo.

– Se on semmoista mentaalista harjoittelua, jota tässä on tosi paljon. Sen laulamisen lisäksi juuri tuo, että miten me voidaan vielä hioa tätä paremmaksi, saada tästä vielä parhain mahdollinen tulos, että Erika loistaa ja meidän koko tiimi loistaa siellä. Tosi paljon sellaista mentaalista työtä joutuu myös tekemään tässä, tiedostamatta ja ihan tiedostaen.

Erika Vikman on tällä hetkellä Euroviisujen vedonlyöntitilastoissa kuudentena.Lehtikuva

Taustalaulajien tiimin jäsenet ovat nähneet useita erilaisia Euroviisuja. Lambert oli ensi kertaa Euroviisuissa mukana vuonna 2016, jolloin kisat järjestettiin Tukholmassa. Hän kertoo nähneensä eron siinä, kuinka Euroviisut ovat muuttuneet vuosien varrella. Sen huomaa Lambertin mukaan varsinkin turvajärjestelyjen osalta.

Myös tunnelman osalta on ollut suuria eroja Lambertin mukaan, varsinkin viime vuoden Malmön Euroviisuja ajatellessa. Tuolloin tunnelma ruotsalaiskaupungissa oli erittäin kiristynyt johtuen Israelin osallistumisesta Euroviisuihin.

– Siellä tuli kyllä kaikenlaista fiilistä, sekä hyvässä että pahassa. Tuli sellaisia ahdistaviakin fiiliksiä välillä ilmaan. Mutta meillä oli myöskin vastapainona ihan mieletön huumori. Se oli kyllä, pitää sanoa, että huumorilla mentiin ja se oli tosi ihana vastapaino niille fiiliksille. Oli tosi ihana reissu, ja ihana kaupunki se Malmö, Lambert kertoo.

Euroviisut näyttävät aina vähän erilaisilta, järjestäjämaasta ja -kaupungista riippuen. Baselissa sen sijaan on Lambertin mukaan ollut merkittävästi rennompi meininki. Hän antaa kiitosta sveitsiläisille järjestäjille.

– Heti ensimmäisenä bussissa saatiin Lindthin suklaata. Myöskin ne paikalliset tyypit, paikalliset oppaat ovat meilläkin aivan ihanat tyypit.

Lambert kertoo siitäkin olleen joskus puhe, että suomalaiset taustalaulajat olisivat mukana jonkun muun maan viisuesityksessä.

– Koska Sveitsi on meille ja monille muillekin kallis maa, että näitä meidän resursseja, kun meitäkin tulee kolme tänne, niin voitaisiinko yhdistää voimia myös muiden maiden esityksiin.

– Ollaan ainakin ihanasti tutustuttu myös muiden maiden taustalaulajiin täällä, ollaan hyviä yhteyksiä saatu täällä luotua.