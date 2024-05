Windows95manin viisuesityksessä elintärkeässä roolissa on yllättävä henkilö: "Yksi tehtävistäni on kriittisten alueiden peittely"

Suomen viisuedustaja Windows95man , eli Teemu Keisteri yhdessä Henri Piispasen kanssa selvittivät tiensä Euroviisujen finaaliin semifinaalin jälkeen tiistaina 7. toukokuuta kappaleellaan No Rules!.

Keisterin ja Piispasen lisäksi lavalla näyttävässä roolissa viisuesityksessä ovat tanssijat Jasmir Vesander ja Jesse Winjans , mutta myös kahdella henkilöllä heidän lisäkseen on tärkeä tehtävä: esityksen taustalaulajilla Jepa Lambertilla sekä Teri Mantereella .

MTV Uutiset tapasi Malmössa kaksikon, joka kuvaili viisumatkan olleen heidän osaltaan tähän mennessä ennen kaikkea hauska, sillä Suomen viisuporukan kesken on iloa ja naurua riittänyt.

– Samalla on hauska ammattihaaste ja myös ihan hullua komiikkaa kaiken aikaa päällä, Mantere pohtii.

Lambert ja Mantere olivat mukana Uuden Musiikin Kilpailussa kahden muun taustalaulajan kanssa, jotka lauloivat kaikissa kappaleissa taustalla. Laulajat kokosi yhteen UMK:n vocal coach Aija Puurtinen , joka on mukana myös Euroviisuissa Suomen tiimissä. Mukaan Windows95manin esitykseen Lambert ja Mantere päätyivät sen tähden, että heidän äänensä sopivat siihen parhaiten.

Vaikka hauskaa on pidetty, on viisuviikko täynnä ahkeraa työntekoa. Harjoituksia on iso liuta niin areenalla kuin sen ulkopuolella, ja ohjelmaan kuuluu itse semifinaalin ja finaalin esitysten lisäksi myös muita esiintymisiä Malmössa.