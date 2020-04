Suojavarusteiden kysyntä räjähti – samalla hengityssuojien hinnat nousivat pilviin: Näin moninkertaisesti enemmän ne nyt maksavat!

Koronapandemian aiheuttama, kansainvälinen terveydenhuollon kriisi on johtanut siihen, että monessa maassa on nyt pulaa terveydenhoidossa tarvittavista suojavarusteista. Jotkut maat ovat rajoittaneet suojavarusteiden myyntiä maasta tilanteen takia.

Kriisillä on ollut omat vaikutuksensa myös tuotteiden hintaan. Esimerkiksi FFP3-luokan hengityssuojaimista joutuu nyt maksamaan nelinkertaisen hinnan vuodentakaisesta. Hengityssuojaimen kappalehinta oli vuosi sitten vain 5 euroa, nyt se on 20 euroa.

Suojainkaupoista rikostutkinta

Yksi maa, joka myy yhä suojavarusteita ulkomaille, on Kiina. Suomi tilasi hiljattain 5 miljoonalla hengityssuojaimia Kiinasta, mutta tuli saaneeksi tavaraa, joka ei sopinutkaan sairaalakäyttöön.

Nyt Huoltovarmuuskeskuksen hengityssuojainkaupoista on käynnistetty rikostutkinta, jossa epäillään ainakin törkeää petosta.

Koronakriisiin liittyviä huijauksia on terveysalan markkinoilla nähty muuallakin kuin Suomessa. Myös Europol varoitti hiljattain markkinoilla ilmenneistä, lukuisista huijausyrityksistä.

Uusien toimijoiden tuoma opportunismi

– Virhe on hyvä siitä, että se opettaa, nyt on varmasti uudet voimat ostamassa, Laurén toteaa.

Hän sanoo, että vaikka epäonnistuneiden suojainkauppojen lähtömaa oli Kiina, maasta on vuosien saatossa tullut luotettavaa tavaraa.

– Kiinasta on tullut pääosin hyvälaatuista tavaraa kautta aikain. Nyt siellä on uusia toimijoita eikä tilaajakaan tiedä aina mitä tilaa. Mukana on nyt myös välikäsiä. Uudet toimijat ovat antaneet mahdollisuuden opportunismille.