Suomi sai talousvaikuttajaryhmän kautta pikatarjouksen suuresta erästä laadukkaita maskeja: "Hengityssuojainten Rolls Royce, ei ole ollut viime viikkoina saatavilla"

– Kyseessä on hengityssuojaimien Rolls Royce, paras ja halutuin tuote, mitä ei maailman markkinoilla ole ollut viime viikkoina saatavissa. Nyt yllättäen Suomen valtiolle on tehty tarjous tästä viiden miljoonan kappaleen erästä, kertoo Timo Metsola.

Tarjous on Metsolan mukaan voimassa vain tämän päivän ajan.

– Miksi ihmeessä se on voimassa vain näin lyhyen aikaa? Se liittyy varmaankin markkinoiden kuumentuneeseen tilanteeseen, joka hengityssuojaimiin liittyen maailmalla tällä hetkellä on, hän sanoo.

– Nyt Suomen edun takia toivotaan, että maanantaina olisi vielä toivottavasti mahdollista keskusteluja käydä. Mutta virallisesti tarjous on voimassa vain tämän torstain ajan.

"Huippumahdollisuus Suomelle"

Kuinka härskiä tällainen valtioiden kilpailuttaminen on?

– Se, että tällaisia huippulaatuisia tuotteita on viiden miljoonan kappaleen erä tarjolla, on huippumahdollisuus Suomelle. Totta kai, kustannuksia täytyy suhteuttaa koronakriisin kokonaiskustannuksiin ja ehkä siihen, että kyseessä on tuote, jolla suojellaan terveydenhuoltohenkilökuntaa.