Suojatarvikemarkkinat ovat kaaoksessa – huoltovarmuusorganisaatiosta kerrotaan, että alalle on pesiytynyt myös järjestäytynyttä rikollisuutta

– Tällä hetkellä on myyjän markkinat. Tämä on se karu tilanne, mikä vallitsee, Varhila sanoo.

Lännen Median mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt suojavarusteista huoltovarmuuskeskukselle hankintaesityksen, jonka kokonaisarvo on yli 30 miljoonaa euroa. Seuraavien Huoltovarmuuskeskuksen tilaamien suojavarustelentokoneellisten on tarkoitus tulla ulkomailta ensi viikolla.