Suomelle epäkelpoja suojamaskeja tehneiden kiinalaistehtaiden taustat: käsilaukkubisnes vaihtui kasvomaskeihin – korona mullisti kasvomaskimarkkinat

Huoltovarmuuskeskus tilasi liikemies Onni Sarmasteelta viidellä miljoonalla erän erityyppisiä kasvosuojia. VTT:n suorittama testi paljasti, etteivät Kiinasta saapuneet kasvosuojat olleet standardien mukaisia. Osan on jälkikäteen kerrottu jopa aiheuttavan mahdollisesti allergisia oireita.

Suomi ei suinkaan ole ainut maa, joka on saanut suojavarustekaupassa hiljattain näpeilleen. Epäonnistuneista suojavarustekaupoista on kerrottu niin Yhdysvalloissa, Hollannissa kuin Romaniassakin.

Syitä on useita.

Laukkutuotannosta kasvosuojatuotantoon

Kiinalaistehdas Guangzhou Jingpeng Leather on valmistanut viimeiset 20 vuotta käsilaukkuja. Yrityksen verkkosivuilla mainostetaan pitkää kokemusta laukkutuotannon parista.

Toinen VTT:n raporteissa mainittu kasvosuojan tuottaja, Dongguan Nidy Technology, on puolestaan muun muassa suojakalvoja valmistava firma, joka kertoo myös valmistavansa kasvosuojia. Myös Nidy markkinoi myyvänsä erityyppisiä kasvosuojia.

Dongguan Nidy Technology vastasi MTV Uutisille, että he tarvitsevat valokuvat nähtäväkseen Huoltovarmuuskeskuksen kasvosuojaimista tai eivät pysty kommentoimaan tapausta. Guangzhou Jingpeng Leatherin markkinointihenkilö ei vastannut haastattelupyyntöön.

Markkinat käyvät kuumana

Suojavarustemarkkinat käyvät koronakriisin vuoksi kuumana. Hinnat ovat moninkertaistuneet ja laadukkaasta tavarasta on pulaa. Moni valtio ei epidemian alkukynnyksellä osannut varautua suojavarustepulaan riittävästi.

Kiinassa moni alalle entuudestaan tuntematon taho on siirtynyt suojavarustebisnekseen, kun vanhat tavarat eivät ole käyneet kaupaksi. Ilmiö ei tosin ole yksin Kiinan.

– Terveydenhuolto- ja suojavarustebisnekseen on tullut uusia toimijoita ympäri maailman, siitä on Suomessakin esimerkkejä. Tietojeni mukaan Kiinan markkinoilla toimivat uudet yritykset eivät suurelta osin ole sellaisia, jotka voivat tuottaa sairaalakelpoisia tuotteita. Uusista patenteista suuri osa ei tällä hetkellä ole merkittäviä suojavarusteliiketoiminnan kannalta, kertoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden asiantuntija Jenni Isola.

–Tällä hetkellä Kiinassa suurin ongelma on pula hyvästä raaka-aineesta. Kirurgiseen maskiin tarvittavien materiaalien tonnihinta on noussut valtavasti ja saatavuusajat pidentyneet. Sama koskee myös muita suojavarusteita. Siksi materiaalin laatu voi olla kysymysmerkki, Nurmenniemi kertoo.

Huolimattomuutta, rikollisuuttakin

MTV Uutiset on nähnyt Huoltovarmuuskeskuksen tilauksen liikemies Onni Sarmasteelta.

Europolin mukaan väärennetyt lääke- ja terveysalan tuotteet ilmestyivät Euroopan markkinoille pian koronaviruksen vanavedessä. Markkinoille on ilmestynyt etenkin standardit alittavia kasvosuojia, mutta sen lisäksi väärennettyjä testikittejä, lateksihanskoja, käsidesiä, saippuaa ja erilaisia lääkkeitä on tavattu.

Pelkkään sertifikaattiin ei voi luottaa

Europolin mukaan monissa tapauksissa Kiinasta peräisin olevista tuotteista on puuttunut CE-merkintä tai sertifikaatti, tai sitten tuotteiden sertifikaatit on väärennetty tai hankittu epärehellisin menetelmin.

– Kiinassa on hyvin tärkeää tuntea tavarantoimittaja ja varmistaa paikalla, että kaikki vaadittavat sertifikaatit ovat kunnossa. Hyvää tahtoa saattaa löytyä sekä ostajalta että myyjältä, mutta väärinkäsityksiä syntyy, esimerkiksi siksi, koska standardit ovat erilaiset Kiinassa ja EU:ssa. Ostajan vastuu korostuu kriisitilanteissa, Isola kertoo.

Ulla Nurmenniemi kertoo, että sertifikaatin aitous on myös syytä tarkistaa ja tutkia tuotteiden testiraportit.

– Sertifikaatti on avannut ovet vientiin sellaisille yrityksille, jotka aiemmin ovat tuottaneet hengityssuojaimia ehkä vain kotimaan markkinoille, jossa kysyntä on aina ollut suurta. Pelkkään sertifikaattiin ei tulisi koskaan luottaa, vaan tuote on hyvä testata suomalaislaboratoriossa.