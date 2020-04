Huoltovarmuuskeskus oli saanut listan alan vakiintuneista toimijoista ennen epäonnistunutta hengityssuojaintoimitusta

Elersin mukaan Sarmasteen julkisuuteen tuomista sopimustiedoista ei voi vielä suoraan päätellä, mitä laatua HVK on tilannut tai tiesikö HVK edes, mitä oli tilaamassa.

– Näillä tiedoilla on mahdotonta sanoa, mitä nämä tuotteet ovat. Ensinnäkään en lähtisi tilaamaan suojaluokan 1 (FFP1) tuotteita sairaalakäyttöön lainkaan. Toisaalta pelkkä luku FFP2 ei myöskään kerro sairaalakäyttöön sopivuudesta, Elers sanoo.

Hänen mukaansa FFP2-maskejakin on monenlaisia, eivätkä kaikki niistä välttämättä täytä sairaalakäytön kriteerejä.

– Minulla on autotallissani laadukkaita rautakaupasta hankittuja FFP2-maskeja, jotka on tarkoitettu puupölyn suodattamiseen. Katsoisin tilausta tehdessä itse, että tuotteet ainakin täyttävät eurooppalaisen EN 14683 -standardin. Sen lisäksi oleellista on esimerkiksi suojan malli, Elers sanoo.