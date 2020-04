STM: Huoltovarmuuskeskuksen varastojen ei ollut tarkoituskaan riittää yksistään

"Tilanne on kriittinen koko maailmassa"

– Toki suojainten määrän tilanne on kriittinen koko maailmassa, kun nyt puhutaan, että oireettomatkin voisivat tautia levittää. Tällainen on jo ihan eri skenaario, mikä määrä ja millaisia suojaimia sellaisessa tilanteessa tarvitaan.

Sillanaukeen mukaan Suomessakin on lähdetty siitä, että sosiaalisten kontaktien rajoittaminen on merkittävä keino taudin leviämisen hillitsemisessä, ja rajoitukset ovat hänen mielestään näyttäneet toimivan hyvin.

Ulkoministeriö ja Business Finland HVK:n avuksi

Sillanaukee ei tunne näitä kauppoja eikä niitä kommentoi, mutta hän kertoo STM:n tehneen useita hankintapyyntöjä pitkin kevättä. Kooste HVK:lle menneistä tukipyynnöistä on tulossa julki ensi viikolla.Sillanaukee sanoo, että tukipyyntöihin on yleensä kirjattu, kuinka paljon minkäkinlaista tuotetta tarvitaan. Erityistä määräaikaa ei ole, vaan tuotteita on tarkoitus hankkia niin nopeasti kuin niitä saadaan.Hän sanoo, että tilanne on uudentyyppinen ja poikkeuksellinen myös HVK:lle.