Poliisi tutkii sakeassa hengityssuojavyyhdissä julki tullutta ikkunan rikkomista – liikemies syytti teosta Tiina Jylhää

– Kyseinen ikkunan rikkominen on mainittu Huoltovarmuuskeskuksen suojavarustetilaukseen liittyvää jupakkaa koskevassa uutisoinnissa, poliisin tiedotteessa muotoillaan.

Poikkeuksellisen sakea vyyhti

Suomen Kuvalehti uutisoi eilen, että Suomeen Kiinasta hankittujen hengityssuojainten kauppaan liittyvässä monimutkaisessa riidassa Jylhä ja Sarmaste riitelevät siitä, kumpi on huijannut kumpaa kaupan yhteydessä.

– Poliisi on tietoinen asiasta ja tapahtumien taustoista. Tutkinta rikosilmoitukseen liittyen on käynnistynyt. Samalla selvitetään, liittyykö kokonaisuuteen muuta, mitä on tutkinnassa tarpeen tarkemmin selvittää, rikostarkastaja Markku Heinikari sanoo poliisin tiedotteessa.