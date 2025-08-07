Vapaana olleiden koirien epäillään tappaneen kotieläimiä Karkkilassa

kahden vapaana olleen koiran epäillään tappaneen useita kotieläimiä Karkkilassa lauantaina 2.8.

Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan vapaaksi päässeet koirat ovat aamupäivän ajan kestäneen karkumatkansa aikana tappaneet ainakin kissan sekä kaneja, kanoja ja kukon. 

− Tutkimme tapahtunutta eläinsuojelurikoksena. Olemme jo kuulleet osaa asianomistajista sekä todistajista, ja kuulemiset jatkuvat tämän viikon aikana, kertoo rikoskomisario Robin Hulden poliisin tiedotteessa.

Isokokoisia koiria on joissakin yhteyksissä erehdytty poliisin mukaan pitämään susina.

Poliisi ja eläinlääkäri ovat kuitenkin todenneet, että molemmat tapaukseen liittyvät eläimet ovat koiria.

