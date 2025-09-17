Nettituttunsa murhannut mies pääsee vapaaksi, päätti Helsingin hovioikeus.

Murhasta tuomittu pääsee ehdonalaiseen koevapauteen maaliskuussa 2027. Tuolloin hän on istunut tuomiotaan yli 17 vuotta.

Hovioikeus perustelee vapauttamista miehen rikkeettömällä vankeusajalla. Hänen vankeusaikansa suunnitelmat mukaiset tavoitteet ovat osittain edenneet eikä hän ole syyllistynyt vankeusaikanaan uusiin rikoksiin, hovioikeus kirjoittaa päätöksessään.

Miehen vapauttamista vastaan puhuu hänen riskinsä syyllistyä uuteen väkivaltarikokseen.

Rikosseuraamuslaitos ei puoltanut miehen vapauttamista.

Edellisen kerran mies haki ehdonalaiseen vapauteen vuonna 2021. Tuolloin hovioikeus hylkäsi hakemuksen.

Naisen ruumis löydettiin myöhemmin

Mies sai elinkautisen vankeusrangaistuksen Karkkilassa syyskuussa vuonna 2009 tehdystä murhasta.

Henkirikoksen tekoaikaan kolmekymppinen karkkilalaismies oli tutustunut 22-vuotiaaseen opiskelijanaiseen nettikeskusteluissa aiemmin kesällä.

Nettituttavat olivat tavanneet toisensa ensimmäisen kerran syyskuussa bussipysäkillä Karkkilassa ja kulkeneet miehen työpaikalle Vapaa-ajattelijoiden hautausmaan taukotiloihin, jossa mies murhasi naisen.

Mies oli muun muassa sitonut alastoman uhrinsa kädet selän taakse, lyönyt häntä tylpällä esineellä, kuristanut sekä viiltänyt partaterällä kaulaan. Mies oli myös vienyt uhrinsa pankkikortin ja tunnusluvun.

Mies hautasi naisen ruumiin matalaan hautaan noin sadan metrin päähän murhapaikasta. Ruumis löydettiin vasta marraskuussa.

Mies oli ollut vankilassa jo ennen Karkkilan henkirikosta, sillä vuonna 2002 hänet katsottiin syylliseksi murhan yritykseen. Tuolloin hän oli yrittänyt tappaa sängyllä maanneen, lääkkeiden ja alkoholin vaikutuksesta osittain sammuneen naishenkilön lyömällä häntä kaulaan nyrkillä, kuristamalla käsin ja ketjuilla. Tästä hän sai 8 vuoden vankeustuomion.