Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvaltain erityislähettilään on tarkoitus keskustella ukrainalaisten kanssa Moskovan-tapaamisen annista.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa myöhään tiistaina tavannut Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff tapaa Ukrainan neuvottelijan Rustem Umjerovin Floridassa torstaina.

Asiasta kertoo nimettömästi kaksi yhdysvaltalaista virkamieslähdettä uutistoimisto AFP:lle. Tarkoituksena on keskustella Moskovan-tapaamisen annista ukrainalaisten kanssa.

Witkoff tapasi Umjerovin Floridassa myös ennen Venäjän-matkaansa.

Witkoffin ja presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin tapaaminen Putinin kanssa ei tuottanut läpimurtoa Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävän rauhansuunnitelman edistämisessä. Tästä huolimatta Trump sanoi keskiviikkona uskovansa, että Putin haluaa tosissaan lopettaa Ukrainan sodan.

– Voin kertoa, että heillä oli suhteellisen hyvä tapaaminen presidentti Putinin kanssa, Trump sanoi AFP:n toimittajalle.

Trumpin hallinto on yrittänyt maalata neuvottelujen tilanteesta valoisampaa kuvaa kuin Venäjä, joka on ilmaissut, ettei Yhdysvaltain rauhansuunnitelma nykyisessä muodossaan kelpaa sille.

Kremlin mukaan tiistain tapaamisessa ei saavutettu kompromisseja ja työtä on vielä jatkettavana. Venäjä kuitenkin ilmaisi haluavansa jatkaa prosessia Yhdysvaltojen kanssa.