G7-maat Kiinalle: Painostakaa Venäjää vetämään joukot Ukrainasta

Zelenskyi tapaa Bidenin ja Macronin

G7-kokouksessa on paikalla myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, joka saapui lauantaina Arabiliiton huippukokouksesta Saudi-Arabian Jeddasta.

– Japani. G7. Tärkeitä tapaamisia Ukrainan kumppanien ja ystävien kanssa. Turvallisuutta ja lisääntyvää yhteistyötä voittomme eteen. Tänään rauha on lähempänä, Zelenskyi kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Sullivan: F-16-hävittäjiä käytetään vain puolustukseen

Ukraina on pyytänyt koneita useaan otteeseen, sillä sen omat hävittäjät ovat vanhentuneita Neuvostoliiton aikaisia konetyyppejä. Biden on aiemmin suhtautunut kielteisesti F-16-koneiden antamiseen Ukrainalle, koska on pelännyt sen provosoivan Venäjää.