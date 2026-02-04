Valtiopäivien avajaisissa nähtiin hauska hetki.

Presidentti Alexander Stubb avasi tänään puheellaan valtiopäivien kevätkauden. Presidentin puheen jälkeen vuorossa oli eduskunnan puhemieheksi jälleen valitun Jussi Halla-ahon (ps.) puhe.

Halla-aho puhe oli kirjoitettu pieniin lappuihin. Puheen loppupuolella tapahtui kuitenkin jotain, joka sai hymyn presidentin huulille.

Arvoisa tasavallan presidentti… Halla-aho sanoi.

Tämän jälkeen Halla-aho selvästi etsi paperia, jossa puhe jatkuu. Tämä sai vieressään seisseen Stubbin hymyilemään.

Halla-aho takana seissyt henkilö näytti, että paperi oli lopulta puhemiehen pöydällä.

– Pyydän saada esittää teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen. Luotan siihen, että yhteistyö teidän ja eduskunnan välillä jatkuu ja edelleen kehittyy vuonna 2026, Halla-aho päätti.

Tämän jälkeen miehet kättelivät toisiaan.

Katso hetki artikkelin ylälaidan videolta!