Oulussa kauppakeskuksen puukotustilanteeseen puuttuneet järjestyksenvalvojat Aatu Röntynen ja Pyry Mitrunen sekä vartija Tommi Kariniemi on palkittu Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalilla.
Tunnustuksen myönsi presidentti Alexander Stubb.
Palkitut saivat mitalin kiitoksena siitä, kun he kesäkuussa 2024 puuttuivat kauppakeskus Valkeassa tehtyyn rasistiseen puukotukseen. 12-vuotias poika haavoittui puukotuksessa.
Röntynen ja Kariniemi antoivat uhrille ensiapua ja pelastivat hänen henkensä. Mitrunen sai pysäytettyä puukottajan, kun tämä lähti toisen lapsen perään.
Lasta puukottaneella 35-vuotiaalla miehellä on äärioikeistotaustaa. Hänet tuomittiin Oulun käräjäoikeudessa kahdesta murhan yrityksestä, mutta jätettiin syyntakeettomana tuomitsematta rangaistukseen.
Oikeuden mukaan murhan yrityksillä oli rasistinen motiivi.