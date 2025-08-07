Presidentti Stubb avaa Trumpin järjestämän ryhmäpuhelun sisältöä

Puhelussa keskusteltiin tulitauosta Ukrainaan ja sodan lopettamisesta.

Presidentti Alexander Stubb osallistui keskiviikkona Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin koolle kutsumaan puheluun. Stubb kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Puheluun osallistuivat myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sekä muita eurooppalaisia johtajia.

Keskustelun aiheena olivat toimet tulitauon aikaansaamiseksi Ukrainaan sekä sodan lopettaminen.

Stubb kertoo keskustelleensa puhelimitse keskiviikkona ja torstaina eurooppalaisten liittolaisten kesken. Hän mainitsee nimiltä muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin, Ison-Britannian pääministeri Keir Starmerin, Saksan liittokansleri Friedrich Merzin ja Naton pääsihteeri Mark Rutten.

– Teemme työtä yhdessä. Oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttaminen edellyttää vahvaa Ukrainaa ja Yhdysvaltojen vahvaa osallistumista tiiviissä yhteistyössä Euroopan kanssa, Stubb kirjoittaa.