Zelenskyi tapaa tänään Bidenin Valkoisessa talossa – MTV seuraa Ukrainan sotaa

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov väitti uutistoimisto Reutersin mukaan, että lännen 500-vuotinen maailmanhallinta on päättymässä.

Tämä on Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen kolmas kerta, kun Zelenskyi vierailee Valkoisessa talossa.

Vierailu osuu hetkeen, jolloin Yhdysvaltain suuri hätäapupaketti on jumittunut Yhdysvaltain kongressiin.

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan Zelenskyin on määrä tavata Washingtonissa myös Yhdysvaltain senaatin ja edustajainhuoneen edustajia.

Maanantai 11.12.

Yhdysvaltoihin saapuneen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä vielä tänään vedota kongressiin puheessaan, jotta Ukrainan aseapu saisi jatkoa.

Yhdysvaltojen puolustusministeriön Pentagonin mukaan Zelenskyin on tarkoitus pitää puhe Washingtonissa.

Huomenna Zelenskyi tapaa presidentti Joe Bidenin , kongressin johtajia ja senaattoreja Valkoisessa talossa. Valkoisen talon lehdistöedustajan Karine Jean-Pierren mukaan Zelenskyin vierailun tarkoituksena on korostaa Yhdysvaltojen vankkumatonta tukea Ukrainalle.

Republikaanisenaattorit estivät viime viikolla Valkoisen talon ehdottaman 106 miljardin dollarin apupaketin Ukrainalle ja Israelille. Republikaanien oikeistosiipi on kytkenyt avun laajoihin siirtolaisuutta ja turvallisuutta koskeviin muutoksiin Meksikon rajalla.

– En ole huolissani, mutta Unkarin asema on todellakin ollut hyvin valitettava viime kuukausien aikana. On erittäin tärkeää, että jatkamme Ukrainan tukemista niin kauan kuin sitä tarvitaan. Eikä se ole tärkeää vain Ukrainan vaan myös meidän itsemme takia, hän sanoi.

Valtosen mukaan Unkarin jarruttelu kertoo siitä, että EU:n päätöksentekokykyä pitää parantaa. Valtosen mukaan on hyväksyttävä se, että EU:ssa on erilaisia näkemyksiä kansainvälisestä tilanteesta, mutta EU:n on myös oltava vahva toimija geopolitiikassa.