Zelenskyi: Venäjälle on nyt asetettu takaraja

Ukrainan presidentin mukaan Venäjän valmiutta rauhanneuvotteluihin odotetaan 1. syyskuuta saakka.
Kiovan kumppaneiden keskustelut Ukrainan turvallisuustakuista tulisi "kiireellisesti" nostaa johtajien tasolle.
Näin totesi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi perjantaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa.
Lue myös: Kreml haluaa neuvotella suljettujen ovien takana – Trump ulkoministeri Lavrovin kommenteista: "Paskapuhetta"
Zelenskyin mukaan Ukrainan liittolaiset suostuivat odottamaan Venäjän valmiutta kahdenkeskisiin rauhanneuvotteluihin 1. syyskuuta saakka.
Ensi viikon maanantain jälkeen Ukrainan presidentti odottaa liittolaisiltaan vastausta ja reaktioita, mikäli Venäjä ei ole vieläkään valmis neuvotteluihin.
Lue myös: Kreml kommentoi iskuja Kiovaan: "Ne olivat onnistuneita"
Venäjä kiinnostunut rauhanneuvotteluista
Zelenskyi korosti myös, että haluaa Yhsysvaltain presidentin Donald Trumpin osallistuvan Ukrainan turvatakuukeskusteluihin.
Torstaina Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi venäläismedian mukaan, että Venäjä on edelleen kiinnostunut rauhanneuvotteluprosessin jatkamisesta.
Peskov korosti, että rauhanneuvottelut on käytävä luottamuksellisesti asianosaisten kanssa.