Zelenskyi: Venäjälle on nyt asetettu takaraja

Ukrainan presidentin mukaan Venäjän valmiutta rauhanneuvotteluihin odotetaan 1. syyskuuta saakka.

Kiovan kumppaneiden keskustelut Ukrainan turvallisuustakuista tulisi "kiireellisesti" nostaa johtajien tasolle.

Näin totesi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi perjantaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Zelenskyin mukaan Ukrainan liittolaiset suostuivat odottamaan Venäjän valmiutta kahdenkeskisiin rauhanneuvotteluihin 1. syyskuuta saakka.

Ensi viikon maanantain jälkeen Ukrainan presidentti odottaa liittolaisiltaan vastausta ja reaktioita, mikäli Venäjä ei ole vieläkään valmis neuvotteluihin.

Venäjä kiinnostunut rauhanneuvotteluista

Zelenskyi korosti myös, että haluaa Yhsysvaltain presidentin Donald Trumpin osallistuvan Ukrainan turvatakuukeskusteluihin.

Torstaina Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi venäläismedian mukaan, että Venäjä on edelleen kiinnostunut rauhanneuvotteluprosessin jatkamisesta.

Peskov korosti, että rauhanneuvottelut on käytävä luottamuksellisesti asianosaisten kanssa.