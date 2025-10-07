Pääministeri mahdollisista jäänmurtajakaupoista: "Katsotaan, kuinka syvälle asioihin päästään"

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hänen osallistumisensa presidentti Alexander Stubbin Washingtonin-vierailulle on tarpeen, koska vierailulla puhutaan laajasti Suomen ja Yhdysvaltojen suhteista sekä kauppa- ja teollisuuspolitiikasta. Orpo kommentoi Washingtonin-vierailua toimittajille eduskunnassa.

Orpolta kysyttiin, keskustellaanko Washingtonissa Suomen ja Yhdysvaltojen jäänmurtajakaupoista, mutta pääministeri ei vastannut kysymykseen suoraan.

– Me puhumme laajasti kauppa- ja teollisuuspolitiikkaa. Katsotaan kuinka syvälle asioihin päästään, Orpo sanoi.

Orpon mukaan Suomella on valtava potentiaali ja osaaminen jäänmurtajien rakentamisessa.

– Meillä on tässä erittäin paljon annettavaa niin Yhdysvalloille kuin muillekin länsiliittolaisille. Katsotaan, kuinka pitkälle ja mihin aiheisiin varsinaisessa tapaamisessa päästään, mutta pyrin tuomaan pöytään kauppa- ja teollisuuspolitiikkaa, Orpo sanoi.

Tapaaminen Vancen kanssa?

Tasavallan presidentin kanslia kertoi maanantai-iltana, että Stubb ja Orpo tapaavat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Valkoisessa talossa torstaina.

Orpon mukaan hänen Washingtonin-vierailunsa varmistui vasta viikonloppuna ja sen ohjelmaa rakennetaan edelleen.

– Valkoisessa talossa on mitä todennäköisimmin paikalla vastinparini eli varapresidentti J. D. Vance. Toivon ja odotan keskustelua hänen kanssaan, mutta muuta ohjelmaa rakennetaan tällä hetkellä, Orpo sanoi.

– Jos pystyn edesauttamaan suomalaista kauppaa Yhdysvaltojen kanssa, se on erinomainen asia, hän jatkoi.

Juttua päivitetty 7.10. kello 14.33 kauttaaltaan.