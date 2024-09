Stonehengen tarina muuttumassa yhä oudommaksi

Myös MTV Uutiset kertoi elokuussa uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan kuuluisan muinaismuistomerkin alttarikivi ei olekaan Walesista, kuten on aiemmin luultu, vaan paljon kauempaa, Skotlannista.

Se, miten noin kuusi tonnia painava alttarikivi on saatu kuljetetuksi noin 700 kilometrin päästä Skotlannin pohjoisosista Lounais-Englannin Salisburyyn, oli tutkijoille vielä epäselvää.

Tutkimuslöydön tehnyt australialaisen Curtisin yliopiston työryhmä analysoi alttarikiven kemiallisen koostumuksen ja ajoitti sen. Menetelmää on kuvattu yhtä tarkaksi kuin sormenjälkien ottaminen.

Yksi paikka suljettu pois laskuista

Monet asiantuntijat olettivat todennäköisimmäksi alkuperäpaikaksi Orkneysaaria, koska alueella on ollut rikas neoliittinen kulttuuri ja perinne muistomerkkien rakentamisessa.

Erillisessä tutkimuksessa on nyt kuitenkin todettu, että alttarikivi ei ole peräisin Orkneystä, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian .

– Mitä enemmän opimme [Stonehengestä], sitä oudommaksi se muuttuu, tutkimuksen toinen kirjoittaja, University College Londonin kunniatohtori ja vanhempi tutkija Rob Ixer toteaa The Guardianin mukaan.

– Orcadian basin [vanhan punaisen hiekkakiven alue, josta alttarikivi on peräisin] on melko suuri alue, joten en sanoisi, että se löydetään nopeasti. Sanoisin kuitenkin, että se on mahdollista.