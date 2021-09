Koronarajoitusten kuoppaaminen karkaa ainakin lokakuun loppuun – syykin on selvä: "Voitaisiin saavuttaa melkeinpä huomenna"

Esteitä sille ei enää ole. Kuka tahansa voi kävellä rokotuspisteelle ja pyytää itselleen koronarokotteen.

Suomen hallitus on asettanut rokotuskattavuuden tavoitteeksi 80 prosenttia yli 12-vuotiaasta kansasta. Sen jälkeen voitaisiin saavuttaa sama kuin tänään Ruotsissa, jossa ei rajoituksia enää ole.

Suomi saataisiin vihdoin auki.

Mutta rokotustahti Suomessa on hiipunut. Se selviää THL:n keräämästä rokotusdatasta, ja sen myöntää myös THL:n Salminen.

– Se on kyllä hieman hiipunut, hän sanoo rokotustahdista.

– Siihen vaikuttaa se, että rokotettavia on koko ajan vähemmän. Ei tule enää uusia ikäryhmiä mukaan, ja se vaikuttaa.

Kuvassa grafiikka, kuinka ensimmäisten ja toisten rokoteannosten antaminen edistyy Suomessa. Tavoitteeseen tarvittaisiin vielä 460 000 tehosteannosta.

Eivätkä tietyt ikäryhmät hae tarpeeksi aktiivisesti rokotteita, mikä huolettaa Salmista.

– Hieman huolissamme olemme nuorempien keski-ikäisten rokotuskattavuudesta, joka uhkaa jäädä turhan matalaksi. Siellä sairaalaan joutumisen riski on yhä kohtuullisen korkea. HUS on arvioinut, että jos kävisi niin, että suuri osa heistä sairastuisi talven mittaan, niin puhumme tuhansista ellei kymmenistä tuhansista sairaalajaksoista, ja se on sitten iso asia.

Asennekysymys

Rokotteita on tarpeeksi, eikä teknisiä esteitä ole. Kyse on ennen kaikkea asenteista.

Kunhan vain ihmiset rokottaisivat itsensä, on Salmisen viesti, kun häneltä kysyy, milloin tarvittava 80 prosentin kattavuus saavutetaan yli 12-vuotiailla.

– Niin nopeasti kuin ihmiset hakisivat niitä rokotteita, hän sanoo.

– Sehän voitaisiin saavuttaa melkeinpä huomenna, jos kaikki nuoremmat keski-ikäiset hakisivat sen – he, jotka eivät ole rokotusta vielä ottaneet.

Lokakuun loppu yhä tähtäimessä

Sekä Salminen että STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila ovat sitä mieltä, että lokakuun loppu on yhä realistinen tavoite saavuttaa Sanna Marinin hallituksenkin julistama rokotetavoite.

Vielä pitäisi 460 000 ihmistä saada houkuteltua ottamaan tehosterokote. Ja myös ykkösannoksia.

Vaikka rokotustahti on hiipunut, tavoitteeseen yltämistä tukee myös data, sanoo Salminen.

– Realistisesti ajatellen rokotustahti on sellainen, että kattavuus lisääntyy vähän yli kahden prosentin viikkotahtia, joten kyllä tässä voi vielä sellainen kuukausi vielä mennä. Elleivät ihmiset lähde sankoin joukoin sitä ottamaan.

Samaa toivoo Varhila.

– Kyllä me edelleen olemme toivorikkaita ja optimistisia siitä, että se lokakuun loppupuolella tapahtuisi, hän sanoo.

– Toivomme, että näin on. Toki me tiedämme, että ne viimeiset prosentit kertyvät hitaasti, mutta toivomme on, että ihmiset olisivat aktiivisia. Ja että kunnat pistäisivät erittäin näkyville näitä rokotteiden pop up -pisteitä, jotta mahdollisuuksia olisi entistä paremmin nyt tarjolla.

Tauti löytää ennemmin tai myöhemmin

Mitä vanhempi ihminen on, sitä isompaan vaaraan rokottamaton ihminen asettaa itsensä, muistuttaa Salminen.

– Rokottamattomuus tarkoittaa sitä, että siellä on aika monta ihmistä, nelikymppisiä ja viisikymppisiä, joilla sairaalaan joutumisen riski on tartunnan iskiessä aika korkea. He ottavat henkilökohtaisesti ison riskin. Vaikkei kuolisikaan, niin pitkäaikaisia vaurioita voi tulla, hän sanoo.