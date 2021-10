"80 prosentin rokotekattavuus ei ole missään määrin riittävä": Ensimmäisen koronarokotteen ottaneiden kohdalla selvää nousua – MTV seuraa STM:n ja THL:n infoa

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi. Seuraa jatkuvaa lähetysvirtaa yhden ruudun kautta osoitteessa mtvuutiset.fi ja mtv.fi.

Alustavasti katsauksessa käydään läpi rokotustilannetta. Yli 12-vuotiaiden rokotekattavuuden on tarkoitus ylittää 80 prosentin tavoiteraja ensi viikolla. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Miten 5–11-vuotiaiden rokottaminen etenee Suomessa?

Näistä ja muista korona-aiheista katsauksessa kommentoivat asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä johtava asiantuntija Mia Kontio ja ylilääkäri Otto Helve THL:stä. Lisäksi kysymyksiin vastaamassa on johtaja Pasi Pohjola STM:stä.

10.24: Tartuntojen taso ei ole oleellisesti muuttunut, joten testejä ja niiden määrää on kohdennettu nyt oikein, Voipio-Pulkki arvioi. Tartuttavuusluku on noin yhden kieppeillä, ja tartuntamäärä pysyy siksikin ennallaan. Epidemian kasvu voidaan todeta pysähtyneeksi. Rokottamattomien epidemia jatkuu, jopa vaikeutuu, Voipio-Pulkki jatkaa.

10.22: Seuraavaksi tilannetta kommentoi Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Hänen mukaansa alueelliset vaihtelut tartuntojen suhteen ovat suuria, jopa yllättävästikin. Muuten koronatilanne on pysynyt viime viikot ennallaan. Testien kokonaismäärä on pienessä laskussa, ja heijastuu positiivisten tulosten osuuteen, joka on nyt 4,9.

10.20: Otto Helveen mukaan 80 prosentin rokotekattavuus ei ole missään määrin riittävä. Hän kannustaa kaikkia yli 12-vuotiaita rokotukseen.

10.18: Jätevesiseurannassa on nähty viime viikkoina matalampia löydöksiä, mutta nyt koronavirusjäämien määrä jätevedessä on kasvanut. Helveen mukaan ei voida silti varmuudella sanoa, voiko tästä vetää johtopäätöksiä tilanteen pahenemisesta.

10.16: Helveen mukaan koronapandemia jatkaa Suomessa rokottamattomien riesana. Valtaosa tartunnan saaneista on viimekin viikolla ollut rokottamattomia.

10.13: Suomessa on pientä laskua tautitapausten määrässä, ilmaantuvuus laskenut 140:stä 130:een. Testimäärät ovat nyt pienempiä ja testiin hakeutuu todennäköisemmin suhteessa enemmän niitä, joilla on tartunta, Helve jatkaa. Koronaan on Suomessa kuollut 1150 ihmistä pandemian aikana.

Seuraavaksi puheenvuoron saa Otto Helve: 10.12: Koronatartuntatilanne on Euroopassa ollut nousussa, mutta rokotusten avulla tautitaakkaa on voitu hoitaa huomattavasti, sairaalakuormitus aiempaa pienempää. Tautitapausten ja ilmaantuvuuden nousu on ollut itäisen Euroopan alueella, jossa rokotekattavuudet ovat matalampia.

10.09: Kontion mukaan toisen rokoteannoksen määrä on kuitenkin kokonaisuudessa ollut laskussa viime viikkoina Suomessa. Viime ja sitä edellisellä viikolla on annettu enemmän ensimmäisiä koronarokoteannoksia kuin kolmella edeltävällä viikolla.

10.08: Mia Kontio: Jo lähes 40 prosenttia on saanut täyden rokotussuojan, mutta rokotteiden jako maailmalla on ollut hyvin epätasaista. Matalimman tulotason maissa todella harva on saanut ensimmäistäkään rokoteannosta.

Kello 10.07: Kontio: Toisen annoksen kattavuus yli 12-vuotiaiden osalta on 78 prosenttia. Kontio iloitsee, että yli 16-vuotiaiden nuorten rokotekattavuus on noussut myös lähelle 80 prosenttia. Kaikissa ikäryhmissä rokotekattavuus nousee nyt lupaavasti. Rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 85 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen.