Upin tutkija arvioi EU-johtajien Lähi-itä-linjausta: Valju, ympäripyöreä ja vaivalloisesti synnytetty

Hänestä on huomionarvoista, että tällaisenkin yksimielisyyden aikaansaaminen näytti varsin hankalalta prosessilta.

– EU-maat ovat sisäisesti aika eri linjoilla. Ja tämä, mitä siinä pyydettiin, oli aika vähäinen. On myös vanhastaan tiedossa, että tällaisen vaatimuksen tueksi ei olla valmiita tekemään juuri mitään. Kuulosti aika valjulta, vähän ympäripyöreältä, hirveän vaivalloisesti synnytetyltä mutta melko yhdentekevältä vaatimukselta, Stewart sanoo.

EU ollut vuosia passiivinen alueen ongelmissa

Stewart sanoo, että EU:lla on ylipäätään asiassa todella vähäinen painoarvo. Hän huomauttaa, että EU on ollut jo vuosia hyvin passiivinen kaikessa aluetta koskevassa poliittiseen ratkaisuun tähtäävässä toiminnassa.

Stewart näkee tämän taustalla sen, että EU:n on ylipäätään vaikeaa muodostaa yksimielisyyttä ulkopoliittisista linjoista ja Israelia ja palestiinalaisia koskevassa kysymyksessä se on erityisen hankalaa.

– Yhdysvalloilla on sotilaallista voimaa, heillä on siellä alueella kaksi lentotukialusta ja heillä on myös läheiset suhteet Israelin kanssa. Niiden nojalla myös heidän mielipidettään kuunnellaan Israelissa eri tavalla kuin esimerkiksi Euroopan unionin.