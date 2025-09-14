Yli miljoonan ruotsalaisen henkilötiedot ovat vuotaneet pimeään verkkoon järjestelmätoimittaja Miljödataan kohdistuneen kyberhyökkäyksen seurauksena.
Miljödata joutui tietomurron kohteeksi elokuussa. Varastettujen tietojen joukossa on muun muassa ihmisten henkilötunnukset, puhelinnumerot, osoitteet ja työntekijätunnukset.
Yhtiön toimittama henkilöstöhallintojärjestelmä on ollut käytössä jopa 80 prosentissa Ruotsin kunnista.
Krakkeriryhmä Datacarry on ilmoittanut tehneensä hyökkäyksen. Aikaisempien tietojen mukaan Datacarry on vaatinut rahaa, jotta se ei julkaisi henkilötietoja.
Tietoturva-asiantuntija Karl Emil Nikka kommentoi Ruotsin yleisradio SVT:lle, että tiedot ovat nyt julki pimeässä verkossa.
Nikka toteaa, että hyökkääjä voi nyt alkaa ottaa yhteyttä yksityishenkilöihin ja yrittää huijata heitä luovuttamaan lisää tietoja.
Nikka arvelee, että on hyvin epätodennäköistä, että tietoturvamurron kohteet maksaisivat rikollisille.
– Riippumatta siitä, mitä rikolliset toimijat lupaavat, he ovat silti rikollisia, joten kun tiedot ovat vuotaneet, niitä on pidettävä vuotaneina, Nikka sanoo.
Ruotsin poliisi tutkii tietomurtoa.