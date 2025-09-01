Spekulaatiot uudesta TTK-juontajasta lähtivät heti liikkeelle – näin kommentoi ohjelman vastaava tuottaja

Spekulaatiot uudesta TTK-juontajasta ovat käyneet kuumina sen jälkeen, kun Vappu Pimiä ilmoitti, että nyt alkava kausi on hänen viimeisensä juontajana.

Vappu Pimiä kertoi eilen sunnuntaina nähdyssä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman esittelyjaksossa, että tämä kausi tulee olemaan hänen viimeisensä TTK-juontajana.

Vuodesta 2009 TTK-juontajan pestissä nähty Pimiä kertoi MTV Uutisten haastattelussa, että hän kypsytteli päätöstä pitkään. Päätöksen poisjäämisestä hän teki jo pari vuotta sitten.

– Ehkä siinä on vähän semmoinen, että aika aikansa kutakin. Jotenkin olen aina puhunut sen puolesta, että tämä työ on sellaista, että tästä on myös pystyttävä luopumaan. Tässä työssä ei saa niin sanotusti leipääntyä, koska se näkyy kaikille: katsojalle, minulle itselleni, eikä kukaan voita.

– Haluan lähteä ennen kuin se tapahtuu. Minulla on vielä tosi kivaa, mutta tämä on myös ajallisesti aika raskas puristus. Tämä vie käytännössä koko syyskauden elämästäni ja perheeni elämästä viikonloput. Haluan vielä tehdä muitakin asioita.

Pimiän jättiuutisen jälkeen sosiaalisessa mediassa alkoi heti spekulaatiot uudesta juontajasta. Mobiiliviestintäsovellus Jodelissa monet veikkaavat Pimiän suurten saappaiden täyttäjäksi muun muassa Ella Kannista, Sara Parikkaa, Nina Backmania ja Ellen Jokikunnasta. Myös Veronica Verhoa ja viime kauden voittajaa Linnea Leinoa povataan uudeksi TTK-juontajaksi fanien keskuudessa.

MTV:n vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto kertoo, että uutisia mahdollisesta uudesta juontajasta saadaan vielä odotella, sillä tällä hetkellä keskitytään uuteen tuotantokauteen.

– On ilo huomata, että Tanssii Tähtien Kanssa kiinnostaa ja herättää keskustelua. Se kertoo ohjelman vahvasta merkityksestä suomalaisessa viihteessä. Tulevaisuuteen liittyviä uutisia kerromme, kun sen aika on – juuri nyt keskitymme syksyn tuotantoon ja siihen, että katsojille tarjoutuu jälleen upea elämys, Kuusisto sanoo.

Ensimmäinen suora lähetys nähdään tulevana sunnuntaina 7. syyskuuta MTV:llä kello 19.30 alkaen ja lähetyksessä esiintyy Olavi Uusivirta.