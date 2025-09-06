Vappu Pimiä paljastaa, kuinka käy Maajussille morsian -juontopestin

Vappu Pimiä aikoo jatkaa tv-töitään, vaikka Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma tulee hänen osaltaan päätökseen.

Vappu Pimiä ilmoitti Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman avausjaksossa lopettavansa sen juontajana tämän syksyn jälkeen.

Pimiä istahti Huomenta Suomen nojatuoleille tiistaina 2. syyskuuta muistelemaan taivaltaan TTK:n parissa. Juontajan mukaan yhteistyö kanavan kanssa on jatkumassa, vaikka työ TTK:n kanssa loppuu kuluvan tuotantokauden jälkeen.

Toinen Pimiän tunnetuimmista tv-töistä on Maajussille morsian -ohjelman juontaminen. Pimiä kertoi, että TTK-uutisen tultua julki hän oli saanut varovaisen yhteydenoton Maajussille morsiamen tuotannosta.

– Vastaava tuottaja soitti heti aamulla, että "tässä nyt ihan vaan soittelen ja kyselen, että täytyykö tässä käydä tekemään jotain järjestelyjä". Eihän meillä ole tietoa, että tuleeko Maajussit ensi vuonna, mutta totta kai tällaisiin varaudutaan, Pimiä kertasi.

– Olen jatkamassa Maajussille morsian -ohjelmaa enkä ole missään nimessä lopettamassa tv-töitä. Tämähän oli yksi suurin tekijä tässä päätöksessä, toki se, että haluan viikonloppuja vapaaksi, aika aikansa kutakin, mutta mielestäni aina, jos jotain uutta haluaa, niin enhän voi vaan koko ajan haalia lisää. Jostain on luovuttava. Luovun jostakin, jotta jotain uutta voi tulla tilalle ja sitten aika näyttää mitä se uusi voisi olla.