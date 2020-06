Sotarikostutkija näkee haasteita al-Holin leiriltä palanneiden suomalaisnaisten kohdalla: "Ei ole sellaista, että nollasta lähdetään ääriajatteluun ja takaisin nollaan"

Huolta on herättänyt muun muassa se, ovatko leiriltä palaavat naiset Suomelle turvallisuusuhka ja kuinka hyvin he pystyvät sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Sotarikostutkija kohtaa sota-alueilta palaavia

Helsingin diakonissalaitoksen psykotraumatologian keskuksessa työskentelevä sotarikostutkija Lotta Carlsson on kohdannut sota-alueilta ja pakolaisleiriltä tulevia ihmisiä. Hän on tavannut myös al-Holin leiriltä palanneita ihmisiä.

Carlssonin mukaan on mahdotonta sanoa, muodostavatko palaajat todellakin turvallisuusuhan Suomelle.

Carlssonin mukaan palaajien kanssa on isot haasteet sosiaali- ja perhetyössä.

Ääriajattelusta on mahdollista päästä eroon

Suomessa on puhuttu paljon siitä, voivatko leiriltä palanneet irtaantua radikaalista ajattelusta. Carlsonin mukaan ääriajattelusta on mahdollista päästä eroon, mutta kyseessä on asteittainen prosessi.