Turkin suurlähettiläs MTV:lle: Al-Holin leiristä palaavat ovat uhka – "Leiriltä päästetään tarkoituksella ihmisiä jatkamaan terrorismia"

– Al-Hol on vankileiri, jota terroristit pitävät. Siellä on Daeshin (Isisin) jäseniä perheineen, tiivistää suurlähettiläs Vakur Erkul.

Leiriltä päästetään lähtemään

– Meillä on tieto, että kurdiryhmittymä on päästänyt leiristä noin 800 Iisin terroristia. On myös uskottavaa näyttöä, että heitä on aseistettu ja annettu kuljetustukea vastineeksi siitä, että he tukeutuvat Turkkiin tai toisaalle Syyriassa tekemään terroritekoja. Niipä leiriä vartioiva ryhmä käyttää heitä myös omiin tarkoituksiinsa, ja se on uhka koko alueelle, Erkul toteaa.