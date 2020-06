Kaupunginvaltuutettu Suldaan Said Ahmed tuntee konfliktialueille lähteneitä – puolustaa Isis-palaajia: "Jokaisella kantasuomalaisella on oikeus palata kotiin"

Said Ahmed kertoo, että tuntee itsekin konfliktialueille lähteneitä, mutta sittemmin Suomeen palanneita henkilöitä. Hän uskoo, että Suomeen palaavat henkilöt ovat sitoutuneet pääsemään aatteesta irti.

– Suomeen on aiemminkin palannut ihmisiä konfliktialueilta. He ovat olleet viranomaisten kanssa tekemisissä ja ovat palanneet normaaliin elämään. Jokaisella kantasuomalaisella on oikeus palata kotiin, hän sanoo.