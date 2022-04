Sota perui koronan, Ukrainassa vitsailtiin – sitten tauti iski: "Makasin pommisuojassa päiväkausia, enkä haistanut vieressäni lemuavaa roskakoria"

Korona ei ole kuitenkaan jättänyt Ukrainaa. Maailman terveysjärjestö WHO muistuttaa uusimmassa tilanneraportissaan, että ahtaat tilat ja huono ilmanvaihto lisäävät koronan riskiä. Samalla sota on heikentänyt merkittävästi maan terveydenhuollon tilannetta.

– Yleisesti ottaen sodissa tuppaa olemaan niin, että erilaisilla tarttuvilla taudeilla on otollisemmat olot levitä. Kun joudutaan olemaan sellaisissa oloissa, joissa ollaan aika tiiviisti yhdessä, kuten pommisuojissa, totta kai on riski, että tautikin voi levitä, kommentoi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Koronarokotukset keskeytyneet

WHO:n mukaan koronarokotukset Ukrainassa ovat keskeytyneet. Tilanne on huolestuttava, sillä maan rokotekattavuus on heikko erityisesti haavoittuvassa asemassa olevissa väestöryhmissä. Helmikuun lopussa rokotekattavuuden arvioitiin olevan 35 prosentin paikkeilla. Sotatoimet ovat johtaneet siihen, että sekä koronavirustestaus että -hoito ovat kärsineet, mikä lisää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien riskiä vakavaan tautimuotoon ja kuolemaan.

Salmisen mukaan nykytilannetta on hankala arvioida. Toivoa tuo, että aiemman raportoinnin perusteella Ukrainassa on koettu jo aiemmin neljä suurta tautiaaltoa.

– Voi olla, että iso osa on jo sairastanut koronan, vaikka rokotekattavuus ei ole niin suurta. Taudin voi saada uudestaankin, mutta silloin se on lievempi, Salminen sanoo.

Uusimpien lukujen valossa 24.–30.3. koronavirukseen sairastui Ukrainassa 18 800 ihmistä ja kuoli lähes 200. WHO:n mukaan tilastot eivät kuitenkaan ole enää luotettavia, sillä testaaminen on lähes pysähtynyt, joten todellinen tartunnan saaneiden sekä koronaan kuolleiden todellinen luku on suurempi.

Koronassa pommisuojaksi muutetussa baarissa

Hänelle lähin pommisuoja on järjestetty normaalisti baarina toimivaan tilaan, joka on maan alla. Samassa huoneessa on yleensä parikymmentä ihmistä noin metrin välein toisistaan. Nainen yritti pitää välimatkaa muihin etsimällä paikan baaritiskin takaa. Sinne hän leiriytyi retkipatjan ja makuupussin kanssa.