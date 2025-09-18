Venäjä on torstaina palauttanut Ukrainalle tuhannen taisteluissa kuolleen ukrainalaissotilaan ruumiit, Ukrainan hallinnosta kerrotaan. Ukraina puolestaan kertoo palauttaneensa 24 venäläissotilaan ruumiit.
Taisteluissa kuolleiden sotilaiden ruumiiden palauttaminen on sotavankien vaihdon lisäksi ollut lähes ainoita asioita, joista taistelevat osapuolet ovat sodan aikana pystyneet sopimaan.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tavanneensa ukrainalaissotilaita itäisellä Donetskin alueella. Presidentti kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.
Zelenskyin mukaan Ukrainan joukot ovat vallanneet takaisin 160 neliökilometriä lähellä itäistä Dobropilljan kaivoskaupunkia. Venäjän joukot etenivät alueella elokuussa.
Zelenskyi ei tarkentanut, milloin ukrainalaisjoukot ovat vallanneet aluetta takaisin.
– Askel askeleelta sotilaamme vapauttavat maatamme. Operaation alkamisesta lähtien 160 neliökilometriä ja seitsemän asutuskeskusta on vallattu takaisin, Zelenskyi kirjoitti.
Viisi ihmistä kuoli Donetskin alueella Venäjän ilmaiskussa aiemmin torstaina, poliisi kertoi.
Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi torstaina televisioidussa tapaamisessa, että yli 700 000 venäläistä sotilasta taistelee rintamalla Ukrainassa.
Juttua päivitetty 18.9.2025 kello 17.50.